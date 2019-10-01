شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: رسائل طمأنة المصريين فيما يخص بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوعت اهتمامات برامج «التوك شو»، بالقضايا التي قدتها مساء الاثنين.

فقد تحدث الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، عن جماعة الإخوان ودورها فقال: «عمر التلمساني، المرشد الأسبق لجماعة الإخوان الإرهابية أقر في حوار له نشر عام 1984 في مجلة المختار الإسلامي، بخطة الإخوان لإعادة الخلافة العثمانية».

وتابع: «التلمساني قال في حواره يلزمنا تكوين نوعيات جديدة من القوات المسلحة، في شكل انكشارية إسلامية من أبناء الأصول العربية وغير العربية للمحافظة على الإسلام بالسيف، فضلا عن تأكيده على وضع الجماعة خطة لدعم أفغانستان».

في المقابل، قال نشأت الديهي مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «تن»، إن هناك متابعة رئاسية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل ما يخص المواطن المصري، وهناك دعوة من الرئيس للمواطن بالاطمئنان، ويعد أن كل ما يحدث لمصلحة المواطن والدولة دون مزايدة من أحد.

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و قد طالب الإعلامي أحمد موسى الحكومة بالتواصل مع المواطنين شهريا، لكشف جهودها في الملفات كافة، معلقا «متسبوش الناس للشائعات».

وتابع موسى خلال برنامجه المذاع على شاشة «صدى البلد»: «الحكومة يجب أن تخبر المواطنين بكافة الأرقام، ليه بنسيب كل حاجة لرئيس الجمهورية، هل من المعقول أن يتدخل الرئيس في ملف بطاقات التموين، نظرا لوجود أخطاء»، معلقا: «شكاوى المواطنين في ملف التموين كانت محقة، ويجب أن تسمع الحكومة صوت المواطن، خاصة أن أهالينا في الوجه البحري والصعيد يعتمدون على البطاقات التموينية بشكل أساسي»، وأردف: «نحن صوت المواطن، وأنا أقول ما يرضي ضميري دائمًا».

ووجه الإعلامي «وائل الإبراشي» رسالة للمصريين المتضررين من عملية تنقية البطاقات التموينية، قائلاً في برنامجه «كل يوم»، على شاشة ،on E اطمئنوا فإن الرئيس السيسي مهتم بتلك القضية، لافتا إلى أن البعض يحاول استغلال تلك القضايا المجتمعية لتفكيك الصف والوحدة المصرية.

وفي الشأن العربي، أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، أنه لن يقبل أن تُستغل ذكرى رحيل والده للنيل من بلده، مؤكدًا أنه سيبقى وفيًا للسعودية وقيادتها «كما كان جمال».

وقال نجل خاشقجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي».

وأضاف صلاح قائلا: «لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله».