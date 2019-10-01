شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ترقية الشهيد مصطفى محمد عثمان ضابط الأمن المركزي إلى رتبة النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة الداخلية ترقية أسم الشهيد الملازم أول مصطفى محمد عثمان الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقاً، إلى رتبة النقيب. نشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم

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