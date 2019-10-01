شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب فيديو «الخرتيت» يكشف حقيقة تصويره في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد علام، صاحب الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي الذي يظهر «خرتيت» يسير في الشارع، إن الفيديو أكبر مثال على قوة الشائعات.

أضاف في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أنه صور الفيديو في مدينة شيتوان في نيبال، بجوار محمية طبيعية، أثناء تواجده داخل مطعم قرب المحمية.

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أشار إلى أنه فوجئ بانتشار الفيديو على موقع «فيسبوك»، مع شائعة تسجيله في القاهرة، موضحًا أن «الصوت المصري كان لمصريين رفقته داخل في المطعم».

وكتب «علام» عبر حسابه على «فيسبوك» قائلًا: «تم تصوير الفيديوهات والصور حصريا بواسطتي أحمد علام وشريف صبري في مدينة شيتوان، نيبال، يظهر عدد 2 من حيوان وحيد القرن يتجولون في الشارع الرئيسي للمدينة في اتجاههم للغابة».

أضاف: «هذه المواد تمت سرقتها دون وجه حق بشكل غير قانوني ودون إذني، وتم عرضها على أساس أنهم في مصر، هذا غير صحيح بالمرة! رجاء التصرف بشكل مسؤول وعدم مشاركة هذه المحتوى في صورة شائعات».