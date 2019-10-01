شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تعفى أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، على إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي، وعلي إعفاء طلاب الدراسات العليا ذوى الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة المقررة بكلية الآداب.
وعرض قطاع الدراسات العليا بعض الاقتراحات لتعديلات لائحة الدراسات العليا التي تقدم بها المعيدون والمدرسون المساعدون لتعديل اللائحة، ووافق المجلس على دراسة المقترحات بما يساعد على النهوض بمنظومة البحث العلمى والنشر الدولى بالجامعة.
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