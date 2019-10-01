شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة بالملابس الخفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها عبر الصفحة للإجابة على أسئلة المتابعين.

وخصصت الدار مقطع الفيديو للإجابة على سؤال إحدى السيدات حول الصلاة وقراءة القرآن بملابس المنزل الخفيفة، جاء نصه:"لو صليت بجلابية واحدة وعليها خمار أو قرأت القرآن بلبس البيت الخفيف وشعرى مكشوف؟.

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وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"فى الحالتين مفيش مانع وقراءة القرآن على هذه الهيئة مقبولة أيضًا ولك الثواب إن شاء الله".

فى سياق متصل كانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت خلال بث مباشر لصفحتها على "فيس بوك"، أنه يجوز صلاة الرجل بـ"فانلة حمالات"، مؤكدة أن عورة الرجل هى ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أى كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية قائلة:"هذا فيما يتعلق بعورة الرجل، أما المرأة فعورتها فى الصلاة جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين على ما رآه المذهب الحنفى، أى أن المرأة يمكن أن تصلى ووجهها وكفيها وقدميها مكشوفين".