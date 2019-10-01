صور .. إصابة تلميذين فى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بدمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب تلميذين بإحدى المدارس الخاصة، عقب انقلاب أتوبيس المدرسة، صباح اليوم الثلاثاء، تم نقلهما لتلقى العلاج بمستشفى طوارئ كفر سعد.
وشهد طريق دمياط - كفر سعد، انقلاب أتوبيس يقل تلاميذ مدرسة دولية خاصة، والتى تقع بإدارة دمياط الجديدة، حيث قال شهود عيان أن الأتوبيس انقلب أمام مدخل قرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد.
وتبين إصابة تلميذين بكسور، ويتلقون العلاج حاليا بمستشفى طوارئ كفر سعد، وباقى الطلاب حالتهم مستقرة، ولا يوجد أى إصابات أخرى.
أتوبيس المدرسة
أنقلاب أتوبيس
تسيير الحالة المرورية بعد أنقلاب أتوبيس المدرسة
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