شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوي العاملة ، أن يوم الأحد ، السادس من أكتوبر"عيد النصر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأشارت الوزارة إلي أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلفت الوزارة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات .

