شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع محطات شحن السيارات بالكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى"، و" شركة SSE الصينية" و"شركة مارثون الدولية المحدودة للتكنولوجيا"، لإنشاء مصنع إنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

يأتى توقيع مذكرة التفاهم، فى ظل اهتمام وزارة الإنتاج الحربى، بتوطين صناعة محطات الشحن الكهربائية، وخدمة إعادة تدوير بطاريات الشحن الكهربائية فى شركاتها التابعة، وذلك فى ظل اتجاه الدولة للتوسع فى استخدام المركبات الكهربائية، والتى تعد مستقبل المركبات في العالم كله، والعمل على تغيير أسطول سيارات النقل العام لتعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من استخدام الوقود التقليدى، حيث تحقق عائداً اقتصادياً من خلال استخدام الكهرباء، بدلاً من البنزين والسولار، بالإضافة إلى قلة تكاليف صيانتها، إلى جانب العائد البيئي لها، حيث تتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية المحلية والدولية، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدى.

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يأتى هذا التوقيع، استكمالاً لجهود وزارة الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها، والتي بدأت بتوقيع اتفاقية بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، وشركة فوتون الصينية لتصنيع عدد (2000) أوتوبيس كهربائي على مدار أربع سنوات، والتى تم توقيعها خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووفد وزاري مرافق له للصين، خلال شهر أبريل الماضى على هامش منتدى الحزام والطريق، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جيلى" الصينية لإنتاج عربات الركوب الكهربائية (الملاكي، الأجرة) خلال شهر سبتمبر الجارى.

من جانبه، أعرب Mr/ Pan Fei المدير التنفيذى لشركة شركة SSE عن رغبته فى التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربى فى توطين تصنيع محطات الشحن الكهربائية، وخدمة إعادة تدوير بطاريات الشحن الكهربائية المنتهية عمرها الافتراضى باستخدامها فى أغراض أخرى، لما تتميز به من إمكانات تكنولوجية عالية، وعمالة مدربة على مستوى عال ولما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية، مما يساعد على نجاح توطين هذه الصناعة في مصر، مؤكدا على قيام شركته بنقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، وبما يحقق تصدير هذا المنتج للدول الإفريقية والعربية من خلال مصر.