ننشر "لوجو" احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك ”الخليج 365”، فى الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، حيث يقدم مواد وثائقية، ومواد حوارية، على مدار الشهر، وذلك فى الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
فى هذه المناسبة، ننشر "لوجو" احتفالات القوات المسلحة فى ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، والتى انتصر فيها الجيش المصرى، على العدو الإسرائيلى، فى معركة تاريخية، سجلت عظمة المصريين، وقدرة القوات المسلحة، على العبور والانتصار، وتحقيق أهداف الدولة.
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