شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء: يدين اقتحام "الأقصى".. ويطالب المجتمع الدولى بالتحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ما أقدم عليه مستوطنون يهود بالأراضي الفلسطينية المحتلة من اقتحام المسجد الأقصى المبارك جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر المرصد فى بيانه من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس، وطمس هويتها الرمزية عند المسلمين، معتبرًا أن عملية الاقتحام هو تعدٍ صارخ وصريح على حقوق ومقدسات ما يجاوز المليار ونصف الميار مسلم عبر العالم.

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وشدد المرصد على أن تكرار عملية اقتحام المسجد الأقصى يبدد كل السبل لإقامة سلام عادل وشامل فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مثل هذه التصعيدات تؤدى لانفجار الأوضاع الأمنية وتعرقل عملية السلام.

ودعا المرصد المجتمع الدولى، والمنظمات الأممية والإقليمية المختصة إلى الخروج عن صمتها والتحرك سريعًا لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مدينة القدس ومقدساتها، من خلال القيام بإجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

يذكر أن 55 مستوطنًا تجولوا فى أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم"، فيما شدد الاحتلال من إجراءاته حول دخول المصلين وتفتيشهم، والتدقيق بهوياتهم.