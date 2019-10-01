شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن أسماء 3 علماء مصريين بالخارج ضمن قائمة حضور مؤتمر "مصر تستطيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الهجرة عن أسماء 3 من أبناء المصريين فى الخارج، المقرر مشاركتهم فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" المرتقب انطلاقه 16 أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الهجرة فى بيان لها: هولاء وضعوا حب مصر تاجا فوق رؤوسهم ليقدموا أفضل ما عندهم لخدمة وطنهم الأم مصر، فرقتهم الأماكن وجمعهم الإصرار والتحدي والنجاح: نادية تايلور والدكتور أحمد رستم وإيمان الشريف.

وفيمل يلى ننشر السير الذاتية لعدد من الأسماء المشاركة فى المؤتمر كما يلى :

‎تايلور .. بدأت من منزلها لتصل إلى قمة الوسط الاقتصادي العالمى

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سيدة أعمال مصرية صاحبة أنشطة اجتماعية كبيرة بأستراليا، بدأت رحلة النجاح بتغليف الأغذية وتعبئتها داخل مطبخ منزلها، و أسست شركة "tna" وتحولت إلى واحدة أكبر العاملين فى مجال تعبئة الأغذية وصناعة معدات التعبئة والتغليف على مستوى العالم.

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تحلت بالإرادة والصبر حتى حققت حلمها وأصبحت سيدة أعمال لها دور مؤثر الأوساط الاقتصادية الأسترالية، نالت هي وزوجها جائزة الأعمال للمهاجرين وهي واحدة من أكبر الجوائز في أستراليا التي تمنح لرواد الأعمال من المهاجرين.

تمتلك خبرة واسعة في مجال العلاقات العامة وتطوير الأعمال وإدارتها، وتتمتع بشخصية رائدة في الأعمال الخيرية للاعتناء بالأطفال الأكثر احتياجا والمشردين في عدد من الدول.

رستم ... خبير شئون التمويل ومدرب شباب البنك الدولي لتطوير أدائهم المهني

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خبيرشئون التمويل بالبنك الدولي، ومسئول تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة، ويشغل منصب خبير أول شؤون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي بقطاع خبراء التمويل والأسواق لمنطقة جنوب آسيا.

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يترأس فرق مشروعات تنمية القطاع المالي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي ونظم المدفوعات وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك لكل من أفغانستان، وبنجلادش، والأردن، وجزر المالديف.

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يشرف على تنفيذ مشروعات التضمين والابتكار المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك كل من مصر، والأردن، وتركيا، وفلسطين، واختير عضوا ببرنامج التطوير المهني لشباب الموظفين بالبنك الدولي كمدرب تطوير الأداء المهني لشباب الموظفين.

إيمان الشريف.. خبيرة أسواق المال ومستشار الوكالة الأمريكية للتنمية ومطور الخدمات الطبية

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تشغل الشريف منصب السكرتير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، ورئيس تنفيذي لمؤسسة الشرق الأوسط في لندن.

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وقادت مشروعاً بين المملكة المتحدة وهيئات سوق المال بكل من مصر والأمارات ولبنان والمملكة العربية السعودية لإنشاء نسخة طبق الأصل لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. بهدف تقديم التعليم المهني المستمر (CPD) الإلزامي لمختلف شركات السمسرة لضمان المستوى الاحترافي في مثل هذه الصناعة.

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كما أنها عضو بمجلس الإدارة في العديد من الشركات الدولية منها أنفراكون، وشيمكو إنترناشيونال، فضلا عن أنها تمتلك خبرة كمستشار الاتصالات في مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (CMD) وعملت عن قرب مع رئيس هيئة سوق المال.

شغلت منصب مدير تطوير الأعمال في المكتب الطبي لسفارة جمهورية مصر العربية في لندن استخدمت فيها الخبرات البريطانية لقيادة برامج التعاون في المجال الطبي لتحسين الخدمات الطبية داخل مصر مثل التمريض، وخدمات الإسعاف، والجراحات العامة.











