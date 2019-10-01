شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المستقبل تحتفل بتخريج دفعتها العاشرة بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حفل ضخم احتفلت جامعة المستقبل، يوم الأحد 22 سبتمبر بتخريج دفعتي كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات للعام الدراسي 2018/2019، حيث تم تسليم شهادات التخرج لجميع الخريجين بحضور كل من: الدكتور خالد العزازى، رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والدكتور كريم بدر، ممثل الصيادلة بالقاهرة، والدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وعمداء الكليات وعدد من الشخصيات البارزة منهم الأستاذ الدكتورالسيد عبدالستار، نقيب العلميين .

وذلك فى مركز المنارة الدولى للمؤتمرات،على أنغام اوركسترا الموسيقار الكبير عمر خيرت.

فى إطار هذا الاحتفال، صرح الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، فى خطابه للخريجين، قائلا: "تفتخر جامعة المستقبل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طالباتنا وطلابنا، الذين نعمل جاهدين، ليس فقط على تقديم مناهج تعليمية قيمة لهم، فنحن نهدف إلى إخراج كوادر تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، فضلاً عن خدمة وتنمية المجتمع المصرى.".

وشكر الدكتور سرحان عائلات الخريجين من الحضور على جهودهم ومثابرتهم فى دعم أبنائهم وهو ما يكمل جهود الجامعة في دعم أجيال المستقبل.

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قال الدكتور خالد العزازي رئيس مجلس الأمناء بجامعة المستقبل، إن حفلات التخرج مهمة للغاية فأنها تعد مرحلة جني ثمار الجهد والعمل المشترك بين أطراف العمل في الحياة الجامعية، فالشباب من الجيل الحالي لدية وطنيةكبيرة وحب شديد لمصر فهم أمل مصر الواعد، الذين سيقومون برفع شأن مصر عاليا ويساعدون فى تنفيذ خطط التنمية فى مصر".

وقدم عزازى التهنئة الخالصة للطلبة من الخريجين، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتوفيق والنجاح فى حياتهم العملية القادمة.

كما قام الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة الأوركسترا بإحياء حفل موسيقى للخريجين والخريجات، قدم فيها الموسيقار مجموعة من أشهرمقطوعاته الموسيقية وأكثرها تميزا.

وتمتد حفلات التخرج على مدار 3 أيام حيث يتم تخريج دفعات كليات طب الفم والأسنان، والاقتصاد والعلوم السياسية يوم 23 سبتمبر 2019، أما فى اليوم الأخير الموافق 24 سبتمبر 2019 ، ستشهد الجامعة حفل تخريج دفعات كليات الهندسة والتكنولوجيا ، والتجارة وإدارة الأعمال.