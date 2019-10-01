شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية المحلية يمول 627 مشروعا باستثمارات 7.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير التنمية المحلية، أن إجمالى عدد المشروعات التى أقرضها صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن بلغ 627 مشروعا باستثمارات 7.1 مليون جنيه منها 6 ملايين جنيه أقرضها الصندوق للمستفيدين و1.1 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المشروعات استفاد منها 18 محافظة وبلغت نسبة المشروعات التى نفذتها المرأة 62.5 %.

وأكد الوزير، فى بيان اليوم، أن محافظة المنيا كانت أكثر المحافظات فى عدد المشروعات المنفذة بـ 120 مشروعاً باستثمارات حوالى مليون جنيه يليها محافظة الدقهلية بـ 119 مشروعاً باستثمارات 1.9 مليون جنيه ثم الغربية بعدد 103 مشروعات بإجمالى استثمارات 800 ألف جنيه ثم المنوفية بعدد 64 مشروعاً باستثمارات مليون جنيه .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروعات التى تمت الموافقة على تمويلها من خلال الصندوق تتنوع بين الانتاج الحيوانى والداجنى وصناعات المواد الغذائية ومنافذ البيع والصناعات الحرفية الصغيرة لافتاً الى ان هذا التنوع يؤدى الى التكامل قائلاً:"هذه المشروعات تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة، كما يقوم الصندوق بتوفير الدعم الفنى اللازم للمشروعات ودراسات الجدوى المجانية وينظم دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لدعمهم إداريًا وفنيًا لضمان التنفيذ الجيد للمشروع واستمراره" .

وأوضح أن شروط الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية حُددت بآلية ائتمانية ذات طابع خاص لدعم المواطنين وتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى وتستهدف جميع فئات المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا ولا تقاس نجاحاته بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته حيث يهدف الصندوق بالدرجة الأولى الى دعم التنمية الاقتصادية فى المحليات والقرية على وجه الخصوص لمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.