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القومى للمرأة يهنئ السفيرة منى عمر باختيارها فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بالتهنئة إلى السفيرة منى عمر عضوة المجلس بمناسبة إعادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف انتخابها لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان  للفترة ثانية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس عن سعادتها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، مشيرة إلى أن إعادة انتخاب السفيرة منى عمر للمرة الثانية دليل على النجاح الذى حققته من خلال عضويتها  فى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وعلى حجم الثقة التى يوليها المجلس للسفيرة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالسفيرة منى عمر، مشيرة إلى أنها نموذج متميز للمرأة المصرية المجتهدة المخلصه لعملها والمحبة لوطنها والمؤمنة بأهمية دورها ،متمنية لها مزيد من النجاح والتوفيق.

 

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