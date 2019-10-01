مديرية القوى العاملة بالفيوم تبدأ التدريب على مهنة الخياطة بالوحدة المتنقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الثلاثاء، ولمدة شهر مديرية القوى العاملة بالفيوم بالتدريب على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة ، بقرية العدوة مركز الفيوم، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها وزارة القوى العاملة تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لعدد 15 متدربة، تم إختيارهن من قبل المديرية بواسطة القرعة العلنية من بين 79 متقدمة، على أن يتم اختيار باقى المتقدمات فى الدورات التالية.

وتستمر المديرية بتلقى طلبات المتقديمن للتدريب على مهنتى كهربائى تركيبات وسباكة وأعمال صحية، حتى استكمال العدد المطلوب لكل دورة منهما.

وكلف وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم وليد عبد الرحمن، بعمل ندوة تعريفية للمتدربين للتعرف على كافة الإجراءات المتبعة في عملية التدريب، والأدوات والمعدات التى سيتم إستخدامها بالوحدة، فضلا عن الإجابة على أى استفسارات من قبل المتدربين.