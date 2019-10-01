شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ43 موطنًا مواطنًا بالتجنس بالجنسيية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ43 مواطنًا بالتجنس بالجنسيية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية.
صدر القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة، قرار إبعاد "mamoudou moussa simaga" فرنسي الجنسية من أصل مالي، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وإبعاد ulanbek matkarimov "قيرغستاني الجنسية" خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
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