شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع ممثل جامعة أريزونا الأمريكية سبل التعاون العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور وديع عطية ممثل جامعة أريزونا الأمريكية الحكومية، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور إبراهيم فتحى معوض سكرتير اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير أكد فى بداية الاجتماع، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تعكس أواصر الصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصرى.

كما تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المشتركة فى مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على تقديم برامج لمنح شهادات مزدوجة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة لخدمة التطبيقات العلمية، والاستفادة من خبرات جامعة أريزونا فى مجالات التعليم الهندسى وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد ممثل جامعة أريزونا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى تميز جامعة أريزونا فى عدد من التخصصات، منها: الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الإنسانية، والطب وغيرها، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع مصر، وتقديم أوجه الدعم المختلفة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.