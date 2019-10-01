"الموضوع انتهى".. محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تسريب غاز بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن تفاصيل تسريب عاز بجوار محطة بنزين بالقرب من إشارة روكسي بحي مصر الجديدة.

وقال صابر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن تسريب الغاز جاء نتيجة كسر ماسورة الغاز التي تمر بالشارع.

وأوضح أن كسر الماسورة نتج عن اعمال توسعة الشارع، مؤكدا أنه تم الانتهاء والإصلاح بالامس في تمام الساعة 12 وإعادة الغاز.

وتابع نائب محافظ القاهرة: "لا يوجد أي خسائر لموضوع بسيط وانتهى".