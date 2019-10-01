بأجر كامل.. القوى العاملة تصدر بيانًا بشأن إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الأحد المقبل الموافق، السادس من أكتوبر إجازة رسمية، بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وكلفت الوزارة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.