الفرق 125 ألف جنيه.. تشترى شقة في "سكن مصر" ولا "جنة"؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 أكتوبر المقبل من تسجيل وسداد جدية الحجز لـ2240 وحدة سكنية لمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و3336 وحدة في مشروع "جنة" للإسكان الفاخر.

ويسأل المواطنين عن مواصفات كل مشروع وما هو المشروع الأفضل مقارنة بالآخر من حيث السعر والخدمات وهل فارق السعر يستحق هذه الخدمات أم لا؟.

6 أكتوبر:

في مدينة 6 أكتوبر طرحت وحدات "سكن مصر" بسعر 6380 جنيهًا للمتر، الشقة الـ118 متر يصل سعرها النهائي لـ751 ألف جنيه، كاملة التشطيبات بخامات عالية، كما أن واجهات العمارات حديثة وذات شكل مميز.

وعن الخدمات الموجودة في المشروع، سيحاط بسور شجري، بجانب مساحات من اللاند سيكب والبرجولات، لكن لا يوجد مصاعد كهربائية في العمارات.

وتضم المدينة أيضًا وحدات "جنة" للإسكان الفاخر، ووصل سعر المتر فيها لـ9470، أي أن الوحدة الـ130 مترًا وهي أقل مساحة، سعرها النهائي مليون و231 ألف جنيه، ويضم المشروع العديد من الخدمات مثل حمامات السباحة، ومساحات خضراء أكبر، ويحاط الكمبوند بسور خرساني، وتضم كل عمارة مصعد كهربائي.

الفرق بين شقة في مشروع "سكن مصر" وأخرى في "جنة" بمدينة 6 أكتوبر، 480 ألف جنيه، نظير وجود سور خرساني ومصعد كهربائي وحمام سباحة، وجودة أعلى في تشطيب واجهات العمارات.

القاهرة الجديدة:

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أما في مدينة القاهرة الجديدة تم طرح وحدات "سكن مصر" بمواصفات جديدة، حيث سجل المتر 7655 جنيهًا، والوحدة الـ118 متر 903 ألف جنيه، كاملة التشطيبات بخامات عالية، كما أن واجهات العمارات فائقة الجودة، ويوجد في كل عمارة مصعد كهربائي خاص، على أن يحاط المشروع بسور شجري أيضًا بخلاف اللاند السكيب والبرجوالات، كمان أن بعض العمارات أسفلها يوجد محلات تجارية.

وفي مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة سصل سعر المتر 10285 جنيهًا، فالشقة الـ100 متر الأقل مساحة بالعمارات يصل سعرها لمليون و28 ألف جنيه، ويضم المشروع العديد من الخدمات مثل حمامات السباحة، ومساحات خضراء أكبر، ويحاط الكمبوند بسور خرساني، وتضم كل عمارة مصعد كهربائي، وهذه الميزة موجودة في مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة فقط، على خلاف باقي المدن.

فالفرق بين المشروعين في مدينة القاهرة الجديدة، 125 ألف جنيه لصالح مشروع "جنة"، نظير وجود بعض الخدمات المضافة مثل حمام السباحة والسور الخرسانين وعدم وجود محلات أسفل العمارات.

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