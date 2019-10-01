أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات، يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الأتي:



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.

كما تأخر بعض القطارات علي خط القاهرة الاسكندرية نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الاشارات ببرج اشارات بنها مما أدي الي تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

Advertisements

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

هذا وقد استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، امس، السفير توماس أنجر كريستنسن، السفير الدنماركي في القاهرة لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وقيادات وزارة النقل.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري وتم استعراض امكانية توقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك في مجال النقل البحري، خاصة بعد ما أصدرته وزارة النقل المصرية منذ شهرين من مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.

وتتضمن الحوافز تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخلها.

وأشار السفير الدنماركي، إلى أن الحكومة الدنماركية تقوم تطوعا بالتنسيق مع الدول فى مجال تنفيذ توجيهات مؤتمر المناخ الذى عقد مؤخرا بحضور فخامة الرئيس السيسى لدعم تطبيق مبادرة الحد من انبعثات الكربون ليصل الى 0% بحلول عام 2050.

وأعرب عن رغبة شركة أي بي مولر كابيتال الذراع الاستثماري لميرسك العالمية للاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والجاري إعداد الدراسات الخاصة به مؤكدا ً التطلع الى مزيد من التعاون في هذا المجال الهام بين الجانبين.

