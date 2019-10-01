شكرا لقرائتكم خبر عن رادار المرور يضبط 1542 سيارة تسير بسرعات جنونية على الطرق الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل رجال المرور، ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1542 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

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وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات، بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار، لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.