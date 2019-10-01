أخبار مصر

التعليم تتابع وصول الكتب المدرسية لطلاب الثانوى العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتابع وصول الكتب المدرسية لطلاب الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات التعليمية والإدارات تتابع وصول الكتب المدرسية إلى طلاب الثانوى العام منذ انطلاق الدراسة وحتى الآن.

جاء ذلك عقب إعلان بعض أولياء الأمور عدم تسلم أبنائهم جميع كتب الصف الثانى الثانوى فى بعض المدارس، مؤكدين أنهم تسلموا كتب اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية.

 

Advertisements

وكان العام الدراسى الجديد انطلق 21 سبتمبر الجارى حيث استقبلت المدارس قرابة 23 مليون طالب وطالبة موزعين على 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تتابع وصول الكتب المدرسية لطلاب الثانوى العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا