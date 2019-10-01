شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتابع وصول الكتب المدرسية لطلاب الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات التعليمية والإدارات تتابع وصول الكتب المدرسية إلى طلاب الثانوى العام منذ انطلاق الدراسة وحتى الآن.
جاء ذلك عقب إعلان بعض أولياء الأمور عدم تسلم أبنائهم جميع كتب الصف الثانى الثانوى فى بعض المدارس، مؤكدين أنهم تسلموا كتب اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية.
وكان العام الدراسى الجديد انطلق 21 سبتمبر الجارى حيث استقبلت المدارس قرابة 23 مليون طالب وطالبة موزعين على 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.
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