شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى" تكشف سر هرمون "الميلاتونين" فى تمييز الليل وربطه بالنوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن عدم النوم يؤثر سلبيا على جسم الإنسان وتابعت: قلة النوم لها تأثير سلبى على مناعة الجسم لأن الجسم بينتج هرمون الميلاتونين أثناء النوم وهى مادة مسئولة عن محاربة الأجسام الضارة فى الجسم.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن الميلاتونين يرتبط بعملية النوم بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بساعة أجسامنا البيولوجية.

وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل : يطلق على الميلاتونين مسمى "هرمون النوم"، وهو عبارة عن هرمون يتم إنتاجه بالأساس بواسطة الغدة الصنوبرية في أدمغتنا، وهناك بعض الدلائل على تواجده فى أعضاء أخرى كالعينين والنخاع العظمى والأمعاء.

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ويرتبط هرمون الميلاتونين بالقدرة على النوم، حيث يساعد ارتفاعه فى الجسم على النوم، من خلال مساعدة الجسم على تمييز الليل وربطه بالاسترخاء والنوم بالإضافة إلى أنه أحد مضادات الأكسدة الفعالة فى الجسم.

ويمكن القول، أن هرمون الميلاتونين هو بمثابة منبه للإيقاع الداخلى في جسمك، لذا فهو يتأثر بعاداتك كثيرا، بمعنى أنه يساعد جسمك على التنبه لوقت النوم، الطعام، العمل والنشاط، وغيرها.

ويعمل الميلاتونين أيضا على تنظيم درجة حرارة جسمك بالإضافة إلى ضغط دمك ومستويات إنتاج وإطلاق الهرمونات المختلفة لديك.