شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 31

طنطا 23 31

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 29

بلطيم 22 29

مطروح 20 28

السلوم 20 28

سيوة 19 34

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 32

العريش 20 29

رفح 20 29

رأس سدر 22 29

نخل 16 29

نويبع 26 31

طابا 21 29

كاترين 15 30

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 24 33

مرسى علم 26 33

الفيوم 22 32

بنى سويف 21 32

المنيا 20 33

أسيوط 20 33

سوهاج 21 34

قنا 22 36

الأقصر 24 37

أسوان 24 38

أبوسمبل 23 37

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 25 35

أبو رماد 25 34

حلايب 26 33

رأس حدربة 26 33



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: الصغرى العظمى Advertisements

مكة المكرمة 28 38

المدينة 29 40

الرياض 29 41

المنامة 31 38

أبوظبي 29 40

الدوحة 30 40

الكويت 26 42

دمشق 13 33

بيروت 24 29

عمان 15 30

القدس 17 27

غزة 20 29

بغداد 25 40

مسقط 30 34

صنعاء 13 23

الخرطوم 26 35

طرابلس 21 29

تونس 20 31

الجزائر 21 28

الرباط 14 26

نواكشوط 25 31





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى

أنقرة 10 28

إسطنبول 17 27

إسلام أباد 20 28

نيودلهي 24 31

جاكرتا 24 34

بكين 20 29

كوالالمبور 24 32

طوكيو 21 27

أثينا 18 29

روما 16 26

باريس 12 21

مدريد 12 27

برلين 08 18

لندن 09 18

مونتريال 11 22

موسكو 06 16

نيويورك 21 26

واشنطن 21 29