شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تفعيل دور الاخصائى الاجتماعى فى المدارس للحد من العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التنبيه على المدارس بتفعيل دور الاخصائى الاجتماعى فى المدارس بعد مرور أيام من العام الدراسى الجديد للحد من ظاهرة العنف والمشكلات بين الطلبة وأيضا لتحقيق الانضباط المطلوب داخل الفصول.

ويتضمن دور الاخصائى الاجتماعى في معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية والنفسية وغيرها للتلاميذ، داخل المدرسة وخارجها ومتابعتها باستمرار طول مدة العام الدراسى،ويقوم بإعداد الخطة والبرنامج الزمني لأعمال التربية الاجتماعية بالمدرسة وفقًا للإمكانات المتاحة مع تميزها باستحداث وابتكار البرامج، وإعداد السجلات المنظمة لأعمال التربية الاجتماعية، ويقوم بعمل دراسة وتشخيص وعلاج الحالات الفردية لكل تلميذ (الاقتصادية، الغياب، التأخر الدراسي، السلوكيات، الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية، متكررى الرسوب.

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