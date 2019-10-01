شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القناة لتوزيع الكهرباء: حررنا محاضر سرقات تيار بـ200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة نفذت خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتنفيذ خطط الصيانة بإجمالي مبلغ 1.2 مليار جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للشركة.

أضاف، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الشركة نجحت فى تحرير محاضر سرقات تيار بـ200 مليون جنيه، ما أدى لانخفاض معدل أعطال الجهد المتوسط والمنخفض ومتوسط زمن العطل وكمية الطاقة المفصولة نتيجة الأعطال، مشيرًا إلى أن القطاع التجارى بالشركة يسعى لرفع نسب التحصيل خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى100%.

وكشف المهندس محمد السيد، عن جهود الشركة فى توصيل التيار الكهربي لعدد من المشروعات القومية فى محافظات القناة، بينها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بـ149.2 مليون جنيه والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بـ265.2 مليون جنيه، وأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس بـ132 مليون جنيه، وجهاز تعمير سيناء بـ138.6 مليون جنيه، وهيئة قناة السويس بـ14 مليون جنيه، وأنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس بـ82 مليون جنيه، وجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء بمبلغ 155 مليون جنيه، وتطوير مستشفيات بورسعيد للتأمين الصحي بمبلغ 250 مليون جنيه، ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء بمبلغ 55 مليون جنيه، ومحافظة البحر الأحمر بمبلغ 873.8 مليون جنيه.

وأكد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن الشركة تخدم 16 مليون مواطن بمساحة 300 ألف كيلومتر مربع تمثل 30% من إجمالي مساحة مصر، في محافظات: الإسماعيلية، والشرقية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والمدن الجديدة: العاشر من رمضان، والشروق، وبدر، والمستقبل، والهايكستب، والصالحية الجديدة.

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وتابع المهندس محمد السيد، أن برنامج القراءة الموحد مازال يخضع للتجربة بنطاق عمل الشركة، التجربة أثبتت نجاحها حتى الآن ولا يوجد به مشاكل حتى الآن، مشيرًا إلى أن برنامج القراءة الموحد سيقضى على أخطاء فواتير الكهرباء التى يعانى منها المواطنين، حيث يعتمد البرنامج على التسجيل الإلكتروني بواسطة موظف شركة الكهرباء وإلزامه بالتواجد أمام عداد المشترك وفى توقيت محدد لتسجيل القراءة والإخلال بهذه المواعيد يعرض الموظف للمسائلة.

ويهدف برنامج القراءة الموحد المقرر إطلاقه نهاية العام الجارى، إلى إنهاء مشاكل المواطنين من فواتير الاستهلاك الخاطئة نتيجة عدم الانتظام فى تسجيل القراءات وإصدار فواتير بقيمة مرتفعة لدخول المشترك فى شريحة أعلى من استهلاكه.

وأشار رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن وزارة الكهرباء نجحت مؤخرًا فى توصيل شبكة الكهرباء لأول مرة لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم إطلاق التيار في محطة محولات القصير، وربط المدينة بالشبكة القومية للكهرباء لأول مرة بتكلفة بلغت 170 مليون جنيه، مؤكدًا أن محطة الكهرباء الجديدة بمدينة القصير، تعد واحدة من المشاريع القومية العملاقة والتي سوف تغير خريطة التنمية فى جنوب البحر الأحمر لربط مدينة القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مره فى التاريخ، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بوضع "جهد 220 ك. ف"، على خط "القصير- سفاجا"، ويجرى حاليًا تنفيذ خط بطول 300 كم من القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتمتد الشبكة الكهربية جهد "220٠ كَ. ف" بطول الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر، بتكلفة تصل 28 مليون جنيه، ما يساهم بشكل كبير فى تنمية هذه المناطق ووضعها على الخريطة السياحية لمصر، مضيفا أنه يجري حاليًا تدعيم كافة منشآت الكهرباء بطول ساحل البحر الأحمر، وحتى منطقة حلايب وشلاتين التي تم تأمين التيار وتوفيره لمواطنيها بصفة دائمة منذ عامين.

وأكد "السيد"، أن إجمالي المديونيات والمستحقات المتأخرة للشركة لدى القرى السياحية والفنادق بمناطق الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة 1.6 مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة تسعى جاهدة لتذليل أي عقبات يواجهها المستثمرين في المناطق الصناعية المختلفة التابعة للشركة مثل مدينة العاشر من رمضان والصالحية وغيرها من المناطق الصناعية التي تحتل أولى اهتمامات الشركة، مؤكدًا أن خطة وزارة الكهرباء تهدف لرفع كفاءة وتطوير العديد من المحطات، إلى جانب إدخال محطات جديدة للخدمة، والتي تساهم في عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات.