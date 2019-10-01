شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق العام القضائى الجديد والمحاكم تعمل بكامل طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الثلاثاء، العام القضائى الجديد لعام 2019 / 2020، والذى يأتى مطلع شهر أكتوبر من كل عام، عقب عودة القضاة من الإجازة القضائية، وفقا لقانون السلطة القضائية.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن جميع المحاكم ودور العدالة فى مصر ستعود بكامل طاقتها ابتداءً من غدا الثلاثاء عقب انتهاء الإجازة القضائية التى ينظمها قانون السلطة القضائية حيث تنص المادة 86 منه على أن "للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام فى أول يوليو وتنتهى فى أخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازة القضاء خلال العطلة القضائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجاتهم، وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم".

وأكدت المصادر، أن جميع القضاة علموا بتعيين محال إقامتهم الجديدة بعد إعلان الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة، مشيرة إلى أن القضاة سيعودون الى أماكنهم الجديدة اعتبارا من الغد.

وأوضحت المصادر، أن المادة 59 من ذات القانون حددت كيفية الترقية والنقل بالنسبة للقضاة حيث نصت على أن "ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها, وأربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان . ويجوز بناء على طلب القاضى أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى فى المنطقة الثانية أو الثالثة، أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى فى المنطقة الثالثة.