اليوم.. انطلاق الدراسة في أول مدرسة متخصصة لصناعة الحلي والمجوهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: تنطلق اليوم الثلاثاء، الدراسة في أول مدرسة فنية لتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات "نظام الـ3 سنوات" بالعام الدراسي الجديد 2019-2020. وتعمل وزارة التربية والتعليم على إنشاء 4 أو 5 مدارس متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضًا.. تبدأ الدراسة بها غدًا.. 15 معلومة عن أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات

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