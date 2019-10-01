شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا مقار يفتتح فعاليات مدرسة الشمامسة بالشرقية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح إيبارشية العاشر من رمضان والشرقية فعاليات مدرسة الشمامسة وذلك بداية من غدا الأربعاء بمطرانية السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا بفاقوس.

يرأس مدرسة الشمامسة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان ، وتخضع لإشراف القس سيرافيم القمص ابادير، وتضم المدرسة الشمامسة من جميع المراحل.

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شماس هي كلمة سريانية وتقال باليونانية (دياكونوس وفي القبطية (ريف شمشى), جميعها تعني (خادم) والفعل اليوناني منها هو دياكونيو ومعناه يخدم وقد استخدمت في اليونانية الكلاسيكية للدلالة على خدمة المعابد.

الشماس هو خادم الكنيسة وهو من يقوم بمعاونة الكاهن في أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية، وقد ورد ذكر وظيفة الشماس لأول مرة في سفر أعمال الرسل (أعمال الرسل 6)، حيث تم اختيار عدد من المؤمنين واشترطت فيهم اشتراطات معينة للقيام بعدد من الخدمات، وكانت الخدمة الاجتماعية هي أولى مسؤولياتهم للحد من انشغال الرسل الأوائل بالخدمة الدنيوية على حساب الخدمة الدينية الروحانية والخدمة الكرازية، ثم تحولت تلك الوظيفة إلى رتبة من رتب الخدمة الكهنوتية وهي (الشموسية).

رتبة الشماسية هي أدنى الرتب الكهنوتية الثلاث في الكنيسة وتعلوها على الترتيب رتبة (القسيسية- قس) ثم رتبة (الاسقفية-أسقف)، ويعرف أصحاب تلك الرتب بالإكليروس، وهي كلمة يونانية يقصد بها خدام الكنيسة من اساقفة وقساوسة وشمامسة.