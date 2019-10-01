"النقل" تشكل لجنة لمتابعة أنظمة مكافحة الحريق بالسكة الحديد والمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة النقل بتشكيل لجنة مشتركة من كلا من السكة الحديد والمترو وشرطة النقل لمتابعة ومراجعة أنظمة الدفاع المدنى ومكافحة الحريق بمحطات السكة الحديد والمترو، على أن ترفع اللجنة تقاريرها بشكل دورى.
وقالت مصادر مسئولة لـ " الخليج 365 " أن اللجنة ستستمر فى عملها بعد مراجعتها أنظمة الدفاع المدنى فى محطات السكة الحديد والمترو، لافتة إلى أن عمل اللجنة يشمل مراجعة مدى فاعلية وصلاحية هذه الأنظمة.
وأضافت المصادر، أن وزارة النقل تدرس توفير عربات إطفاء تسير على قضبان السكة سواء بخطوط المترو أو السكة الحديد مجهزة بكافة وسائل الإطفاء بالإضافة الى تدريب العاملين بالمحطات والورش والمخازن ومواقع التشغيل المختلفة على كيفية تشغيل أجهزة الحريق والإطفاء ، مشيرة الى أنه سيتم عمل تجارب للحريق بشكل دوري والإزالة الدورية والمستمرة للهيش والبوص في الأحواش ومسارات السكة ومسببات الحرائق لرفع معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية والمترو.
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