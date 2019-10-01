شكرا لقرائتكم خبر عن الصعيد أولاً.. تعرف على المشروعات التنموية بـ"بنى سويف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تُولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها المقدمة إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين تنعكس علي تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم.

ويظهر هذا التوجه جليا، في إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد بحوالي 31.2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بزيادة تناهز 22% مقارنه بالعام السابق، وتمول الخزانة العامة نسبة 88% من هذه الاستثمارات بقيمة تقدر بنحو 27.6 مليار جنيه.

وخصصت الحكومة، نحو 2.67 مليار جنيه موزعة قطاعيا لمحافظة بني سويف، وتتوزع علي مشروعات الصرف الصحي والتعليم، الخدمات الصحية.

وتحظي محافظة بني سويف، بثاني أكبر استثمارات حكومية في أقليم "شمال الصعيد"، بنسبة 33.4% بعد محافظة المنيا التي تحتل المركز الأول بنسبة 42%، وتأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 25.6%.

وفي هذا الإطار، نستعرض أبرز المشروعات المستهدفة خلال العام الجارى بمحافظة بني سويف علي النحو التالي :

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- تطوير التعليم المجتمعي وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي.

- استكمال مشروع إعادة تأهيل مدارس التعليم الفني القائمة.

- استكمال مباني إدارة جامعة بني سويف.

- إحلال وتجديد وإنشاء المعاهد الدينية المحافظة وإحلال وتجديد الجامعات التكنولوجية ببني سويف.

- تنفيذ المشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بالقري بمحافظة بني سويف.

- إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والتوسع في المحطات.