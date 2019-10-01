شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 775 ألف و700 طالب على الكليات فى أضخم تنسيق بتاريخ "التعليم العالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين تم توزيعهم بشكل نهائى على الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة بلغ 558 ألف طالب بمختلف مراحل التنسيق التى أنجزتها الوزارة.

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد طلاب الشهادات معادلة العربية 12 ألفا و4 آلاف طالب بالشهادات المعادلة الأجنبية، موضحا أنه تم توزيع 197 ألف طالبا بالشهادات الفنية على الكليات والمعاهد التابعة للوزارة، موضحا أن عدد خريجى الثانوية الأزهرية المقبولين بالجامعات الحكومية والمعاهد 4700 طالب.

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وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن إجمالى عدد الطلاب الذين تم توزيعهم على الكليات والمعاهد 775 ألفا و700 طالب، مؤكدا أن هذا العدد يعد أكبر عدد طلاب مر على مكتب التنسيق منذ إنشائه، قائلا: "بذلنا جهدا مضنيا لإنجاز المهمة بهذه الاحترافية".



