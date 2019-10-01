شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحسب غرامة سرقة الكهرباء فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض العديد من المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتحرير محاضر سرقات تيار كهربائى لهم من خلال الضبطية القضائية للعاملين بشركات الكهرباء أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، و يتم حساب الغرامة وفقا لمعاير و ضوابط يجب معرفتها قبل سداد الغرامة ، ”الخليج 365” يرصد لقراءه تفاصيل حساب غرامة سرقة التيار الكهربائى.

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

3- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة.

Advertisements

4- فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحريره يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.

5- إذا تم تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

6- غرامات سرقات التيار الكهربائى لا يمكن تقسيطها.

7- فى حالة تكرار السرقة و تحرير محضر آخر يتم تغليظ العقوبة.