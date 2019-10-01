شكرا لقرائتكم خبر عن "100 مليون صحة" تنصح الأطفال بزيارة طبيب العيون مع بداية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن أهمية زيارة الأطفال لأطباء العيون مع بداية العام الدراسى للإطمئنان على نظرهم، خاصة الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية بالنظر منذ الولادة .

وقالت مبادرة 100 مليون صحة أن التأمين الصحى يوفر بالعيادات الطبية المتخصصة والشاملة عمليات الفحص وإجراء الكشف الكامل والمتابعة الدورية.

ويشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة تقدم خدمات التوعية الصحية للحفاط على الصحة العامة للأطفال والكبار، بالإضافة إلى توفيرتوفير آليات الفحص الشامل للكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط.