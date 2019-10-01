شكرا لقرائتكم خبر عن "احترس من النصاب".. عقوبات رادعة فى القانون لمتهمى "توظيف الأموال".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، فى ضبط شخص ببنى سويف، لنصبه واحتياله على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، حيث جمع ما يقرب من 300 ألف جنيه، بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية، وتسفيرهم للعمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة بنى سويف، بتعرضهم لواقعة احتيال من أحد الأشخاص، بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف بالعديد من الوزارات الحكومية وشركات القطاع العام، أو تسفيرهم للعمل بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية – خلافاً للحقيقة.

أسفرت التحريات، عن تحديد المتهم "مالك إحدى مؤسسات المقاولات - مقيم بمنطقة زهراء المعادى بمحافظة القاهرة - سبق اتهامه فى 8 قضايا "تبديد، شيك، سرقة متجر"، وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن فرصة عمل بوظائف حكومية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبلاد أو خارج البلاد لتحسين مستوى معيشتهم، وزعم علاقته بكبار المسئولين ببعض الجهات الحكومية، وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بتلك الجهات أو تسفيرهم للعمل بالخارج.

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وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وأشار السقا، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.