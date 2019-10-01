شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش يتسلم جائزة أفضل مدير تنفيذي في مبادرة طريق الحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ والمنافذ البحرية، جائزة أرامكو التجارية من حاكم إمارة الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقى، كأفضل مدير تنفيذى في مبادرة طريق الحرير الجديد لعام 2019.

قال «مميش» في تصريحات خاصة عقب تسلمه الجائزة، مساء الاثنين، إنه يهدي الجائزة لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والعاملين في هيئة قناة السويس.

Advertisements

أضاف أن مبادرة طريق الحرير تشمل مد شبكات من الطرق وسكك الحديد وأنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء وجميع مستلزمات البنية التحتية، ويضم المشروع فرعين رئيسيين: حزام طريق الحرير الاقتصادى البرى وطريق الحرير البحرى.

وأشار إلى أن طريق الحرير لن يؤثر سلباً على قناة السويس، بل يعمل على استكمال دورها وتعظيم الاستفادة منها باعتبارها مركزًا لوجستيًا للسفن والبضائع.

ويتكون طريق الحرير البري من 3 خطوط رئيسية، الأول يربط بين شرق الصين عبر آسيا الوسطي وروسيا الاتحادية وأوروبا، والثانى يبدأ من الصين مرورًا بوسط وغرب آسيا ومنطقة الخليج وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، والثالث يمتد من الصين مرورًا بجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا فالمحيط الهندى.

ويربط طريق الحرير البحرى بخطيه الرئيسيين الساحل الصينى مرورًا بمضيق مالقة إلى الهند والشرق الأَوسط وشرق أفريقيا، وصولاً إلى سواحل أوروبا، ويربط الموانئ الساحلية الصينية بجنوب المحيط الهادئ.