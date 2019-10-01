6 أحياء بالقاهرة تبدأ تنفيذ منظومة الرصد الإلكترونية للمخلفات..تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة البيئة، فى تنفيذ منظومة إلكترونية لرصد وجمع ونقل وتدوير المخلفات، فى 6 أحياء بمحافظة القاهرة، وذلك تميهدا لتعميمها فى كافة المحافظات، من خلال توفير كافة الإمكانيات لإنجاح هذه المنظومة التكنولوجية المتكاملة. ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير الستة مناطق: 1- مصر الجديدة " المنطقة الشرقية". 2- روض الفرج "المنطقة الشمالية". 3- شبرا "المنطقة الشمالية". 4- عابدين " المنطقة الغربية". Advertisements 5- المعادى "المنطقة الجنوبية". 6- طره "المنطقة الجنوبية".

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