منظمة خريجى الأزهر تفند أفكار الجماعات الارهابية فى ندوة للشباب غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، منتدى " الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي" بحضور نخبة من أساتذة الإعلام بمختلف الجامعات المصرية وعلماء الازهر الشريف, غد الأربعاء بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر بجوار كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر- مدينة نصر . تأتي هذه الفاعلية في إطار مبادرة "أوطان بلا إرهاب "، و خطة المنظمة لتحصين الشباب والمجتمع ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة عبر ندوات ثقافية نقاشية يتم فيها طرح العديد من التساؤلات و المقولات التي تعمل بعض قوى العنف والتعصب والتطرف على إشاعتها وإلصاقها بالدين الإسلامي الحنيف من أجل تبرير إرهابها وشرعنة أفعالها التي تريد من ورائها إشاعة أجواء الاضطراب والفوضى وتهديد السلم الاجتماعي . Advertisements

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