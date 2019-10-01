شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 2 مليار و800 مليون جنيه لتطوير شبكات شركة مصر العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء انتهت من تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير الشبكة بنطاق عمل الشركة بنسبة 80% بقيمة مليار و400 مليون جنيه حتى الآن.

وكشف مصدر بالوزارة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى تكلفة أعمال التطوير والتوسعات بشبكة الكهرباء بالمحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تبلغ 2 مليار و800 مليون جنيه، بخلاف تكلفة الخطة الاستثمارية للشركة لدعم و تقوية الشبكة بمحافظات الصعيد.

وقال المصدر إنه تم تدعيم المدن والقري التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بـ478 محول و828 كشك، و232 وحدة ربط حلقى، بالإضافة إلى 443 لوحة جهد منخفض، مضيفاً أنه تم تدعيم شبكة الجهد المتوسط بـ 13 موزعا، و1736 عمودًا، و227000 متر موصلات هوائية.