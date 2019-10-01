شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه مساعده للطب الشرعى بالانتهاء من المعامل الجديدة فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير العدل مساعده لشئون الطب الشرعى، بالانتهاء من إعداد وتجهيز المعامل الطبية والكيماوية الجديدة فى عددا من المحافظات فى أقرب وقت ممكن، وذلك تمهيدا لافتتاحها وتقديم الخدمات الخاصة بالطب الشرعى.

وقالت مصادر رفيعة المتسوى، إن مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل، انتهت منذ فترة من إعداد وتجهيز ثلاثة معامل كيميائية فى ثلاثة محافظات هى قنا وأسيوط والإسماعيلية والتى تختص بالتحاليل الكيماوى، كما تم تجهيز معملين طبيين وذلك من أجل التخفيف على المواطن وسرعة الفصل فى القضايا التى تحال للطب الشرعى بمختلف اقسامه.

وأضافت المصادر، أن المعامل الجديدة سيتم إرسال الأجهزة اللازمة بالتحاليل لها فى أسرع وقت خلال الشهرين المقبلين تمهيدا لافتتاحهم خلال العام القضائى الجديد 2019/2020 لتقديم الخدمات للمواطنين.