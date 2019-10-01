شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية معارضة: ارتفاع عجز التجارة الخارجية فى تركيا لـ 1.2% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعكس استمرار الأزمة الاقتصادية التركية على معدل التجارة الخارجية، حيث ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، ارتفاع مقدار العجز بالتجارة الخارجية فى تركيا خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.2 % ووصل إلى مليارين و500 مليون دولار.
وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أنه في حين بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 83.3 % في أغسطس 2018، كانت 83.4 % فى الشهر ذاته من عام 2019، وفق بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية.
ولفتت صحيفة "زمان"، إلى أن إحصاءات التجارة الخارجية المؤقتة، الصادرة عن هيئة الإحصاء بالتعاون مع وزارة التجارة، تشير إلى ارتفاع الصادرات خلال شهر أغسطس لتسجل 12 مليار و523 مليون دولار بجانب ارتفاع الواردات لتسجل 15 مليار و24 مليون دولار .
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