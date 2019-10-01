شكرا لقرائتكم خبر عن زوج فى دعوى نشوز: مراتى امتنعت عن إرضاع طفلها وطلبت مقابل 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته ادعى فيها خروجها عن طاعته ورفضها إرضاع طفلها الصغير، ووضعها شرط بأن يدفع لها زوجها مبلغ 20 ألف جنيه عن الـ8 أشهر الماضية التى قامت فيهم بأداء تلك المهمة، أو شرائه لها بعض المصوغات الذهبية، ليؤكد الزوج عدم وجود أى خلافات زوجية.

وتابع الزوج محمد.ك.س، أثناء جلسات تسوية المنازعات فى دعواه:" تزوجت من سيدة لا تعرف الرحمة، الحياة معها عبارة عن ماديات، كل شئ بحساب، تفتعل الخلافات بشكل مستمر، لتتخلى عن عقلها وتبدأ ابتزازى لدفع مبالغ مالية لها، وتسجيل شقتي باسمها".

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ويكمل: " بعد الولادة وعدتها بشراء بعض المصوغات لها كهدية، ولكن الظروف المادية لم تسمح لى بتنفيذ ذلك الوعد، وعندها قامت الدنيا لتفقد صوابها، وتقرر إلزامى بدفع ثمن إرضاعها للصغير دون أن تشعر بالحياء، حتى أومن لها مستقبلها ".

وأضاف:حاولت إرجاعها عن موقفها، ولكنها كانت تستغل ضعفى فى تعلقى بالطفل لتضغط على، فلم أجد حل غير الذهاب لمحكمة الأسرة، بعد أن أعماها الطمع، وفضلت أن تتحصل على كل ما أملكه.

وأكد: تلاحقنى بعشرات الدعاوي القضائية، وتتهمني بالتعدي عليها بالضرب، والاستيلاء على منقولاتها كذبا، وتحاول الزج بي داخل السجن، عقابا لى على عدم تنفيذ أوامرها، كما توجهت لتقيم ضدي دعوي أجر رضاعة عندما رفضت منحها المبلغ المالى".