شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات السياحة المصرية لـ12.6 مليار دولار بزيادة 2.7 مليار عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البنك المركزي عن ارتفاع إيرادات السياحة بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار في العام المالي 2019/2018 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى فإن النصف الثاني من العام المالي الماضي حقق فائضًا فى ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام، وكان العجز الكلي المحقق خلال النصف الاول من العام المالي الجاري سجل نحو 1.7 مليار دولار.

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وكان البنك الدولى أصدر تقريرًا حول الاقتصاد المصرى تحت عنوان: "من التعويم إلى الازدهار.. نقل صادرات مصر إلى مستويات جديدة"، أشاد فيه بما تم من إصلاحات هيكلية أتت ثمارها.

وأشار إلى أن الإصلاحات المالية تؤتى ثمارها، وأن الإصلاحات المالية المهمة أدت إلى انخفاض تدريجى فى العجز المالى، كما تعتبر إصلاحات الإنفاق العام ركيزة أساسية لخطة التوحيد المالى وهى ضرورية لمعالجة مستوى الإنفاق وهيكله، حيث ركزت إصلاحات النفقات فى الغالب على تقليل بنود الإنفاق غير الفعالة وغير المستدامة.