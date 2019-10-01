شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مدرسة لـ«عدم وجود طلاب‎» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إغلاق مدرسة جناح للتعليم الأساسي في الخارجة، لعدم وجود طلاب بالمدرسة سوى 3 طالبات بالصف الثالث الإعدادي.

قال المحافظ إن القرار يأتي «تفاديًا لإهدار المال العام، وحسن سير العملية التعليمية، خاصة أن الطالبات المقيدات بالمدرسة من أبناء مدينة الخارجة وقرية بورسعيد وغير مقيمات بقرية جناح».

ووجه المحافظ بنقل الطالبات إلى مدارس قريبة من محل إقامتهم، وإعادة توزيع المعلمين بالمدرسة، والبالغ عددهم 25 معلمًا لسد العجز في بعض المدارس الأخرى.

مدرسة جناح في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

مدرسة جناح في مدينة الخارجة بالوادي الجديد