شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حال تغيب أحد أفراد الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني بعض الأسر أحياناً من تغيب بعض أفرادها سواء من الأطفال أو كبار السن، الأمر الذى يصيب الجميع بالقلق.

ويقدم ”الخليج 365” للقراء شرحاً بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها حال تغيب أحد أفراد الأسرة:

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- تتوجه أسرة الغائب لمركز أو قسم الشرطة المختص بمكان تغيبه لتحرير محضراً بالواقعة والإدلاء فيه ببيانات الغائب الشخصية وأوصافه البدنية والعلامات المميزة وحالته الصحية وأوصاف ملابسه ومتعلقاته الشخصية وتاريخ ووقت الغياب وظروف الغياب وأخر مشاهدات له والأماكن التى يتردد عليها، وتقدم الأسرة صور فوتوغرافية له.

- إذا عاد الغائب أو عثر عليه أو تم الاهتداء إلى مكان تواجده أو معرفة أية معلومات آخرى عنه يجب التوجه للمركز أو القسم المختص لاتخاذ الإجراءات اللأزمة بشأن ذلك.