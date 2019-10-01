شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تنفيذ محور عدلى منصور ببنى سويف بـتكلفة 1.2 مليار جنيه وافتتاحه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الطرق والكبارى، أنه سيتم افتتاح محور عدلى منصور ببنى سويف وتشغيله أمام حركة المرور بشكل رسمى خلال أيام، لافتة إلى أن المشروع الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسحلة لصالح الهيئة أصبح جاهزا للافتتاح.

وأضافت هيئة الطرق والكبارى أن المحور البالغ طوله 4.5 كم، ويربط طريق الكريمات الصحراوي الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى الغربى وطريق بنى سويف ـ الفيوم فى الغرب، وتكلف تنفيذه 1.2 مليار جنيه.

وأوضحت هيئة الطرق أن المشروع سيساهم فى تخفيف الضغط على كوبرى بنى سويف الحالى على النيل، وتسهيل مرور الشاحنات بين ضفتى نهر النيل عند مدينة بنى سويف، وسيكون بمثابة محور يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف.