شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فريق جينيراسيون تغادر القاهرة بعد عدم خوض مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، بعد أن قررت العودة إلى داكار انتظارًا لقرار الاتحاد الأفريقى النهائى بشأن مباراة الفريق مع الزمالك، والتى كان مقرراً إقامتها فى الثامنة مساء الأحد الماضى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت بعثة جينيراسيون قد رفضت الانتقال أول أمس الأحد، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وأكدوا أنهم تواجدوا أمس الأول فى استاد بتروسبورت وفقا للخطاب المرسل لهم من الكاف قبل القدوم إلى القاهرة بأن اللقاء يوم 28 من شهر سبتمبر فى استاد بتروسبورت رافضين تنفيذ التعديلات التى أجريت من قبل الكاف بخوض اللقاء اليوم أمام الزمالك فى برج العرب بعد تأجيل المواجهة ونقل مكان إقامته بناءً على طلب القلعة البيضاء، فيما تواجد الزمالك وطاقم الحكام والمراقب الخاص بالمباراة فى ملعب برج العرب وتم إعلان انسحاب جينيراسيون فوت من المباراة مع إرسال تقريرًا إلى الكاف لإصدار قرار رسمى بشأن تلك الأحداث خلال الساعات المقبلة.

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وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقى "كاف" تأجيل الاجتماع الخاص بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت ليوم الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر.

وكشفت الصفحة الرسمية لموقع "Africans Got Football" على موقع فيس بوك المتخصص فى تغطية أخبار الرياضة الأفريقية عن أن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقى "كاف" تحسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر.

كان الاتحاد الأفريقى قد أرسل خطابا لنظيره المصرى يؤكد أن "كاف" يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدورى المصري أقيمت بالقاهرة مثل إنبي أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت وأف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب وشدد الاتحاد الأفريقى على أن الموضوع سوف يتم عرضه على لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لاتخاذ القرار النهائى.