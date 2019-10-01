شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ”الخليج 365” يصيب محمد ناصر بهستيريا على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يجد الإرهابى الهارب إلى تركيا محمد ناصر طريقة مهنية فى التعليق على عناوين ومانشيتات جريدة الخليج 365 الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أثناء استعراضه لها ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر قناة "مكملين"، الإخوانية غير السخط والغضب عليها.

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الإرهابى الهارب وأثناء استعراضه للأخبار الحقيقية أصيب بحالة من الأحباط، كونها تتضمن المعلومات الحقيقة التى تفند الشائعات التى يحاول الترويج لها، ما دفعه إلى تمزيقها على الهواء وإنهاء الحلقة، يبدوا أن هذه هى الطريقة التى اعتاد عليها محمد ناصر خلال النقاش، حيث تصدمه الحقيقة وتصيبه بحالة من الهستيريا الساذجة.

”الخليج 365” دائماً ما يسبب الهلع للمأجورين الهاربين إلى تركيا ويعملون على بث الشائعات والفتن خدمة لأجندة أعداء الوطن، وفور رؤية محمد ناصر تحقيق بعنوان: "غضب بين شباب الجماعة بسبب حياة الترف ودعاوى التقشف التى يرددها أعضاء التنظيم.. قصور وفيلات قيادات الإخوان فى تركيا.. رموز الجماعة الإرهابية يعيشون داخل أفخم وأغلى العقارات السكنية فى إسطنبول بتكلفة تقدر بملايين الدولارات"، تملكه الغضب الشديد وشن هجوم شديد على الجريدة، معترفاً على الهواء أنه لا يخشى من القول بأنه يقيم فى مناطق سكنية فاخرة مثل الرحاب.

وعندما تابع الإرهابى الهارب إلى تركيا باقى العناوين، وفور وصوله إلى عنوان: " 5 محافظات تستعد لدخول التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل"، ارتفع غضبه وأصيب بحالة هستيريا، نظراً لكرهه لأى أعمال تنمية أو تقدم تحدث بمصر ما دفعه لتمزيق الجريدة.