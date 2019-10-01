شكرا لقرائتكم خبر عن "علمني يارب" مؤتمر جديد لأسقفية الشباب بوادى النطرون الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويدور المؤتمر حول «الحكمة - الفرح - الاحتمال - الاتكال عليك - النمو فيك» ويشارك في اللقاء الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة. يعود تأسيس أسقفية الشباب إلى عام 1980م بيد البابا شنودة الثالث، الذي رأي حينئذ ضرورة تخصيـص أســقف لشباب الأقباط وبراعم الكنيسة القبطية، مـع جهاز مـــن الآباء الرهبان، والمكرسـين، والمكرسات للاهتمام بالعمل المركزى فــى حقــل الشباب، فقد كان يؤمن بأهمية دور الشباب وأن الكنيسة بلا شباب هى كنيسة بلا مستقبل، فعيّن الأنبا موسى أسقفًا عامَا للشباب في 25 مايو عام 1980م، ليتولى خدمة الشباب فى الكرازة المرقسية فى مصر وبلاد المهجر، وحين اتسعت الخدمة فى أسقفية الشباب كانت الحاجة مُلحة لمن يساعد الأنبا الأسقف العام فى هذا العمل المتزايد يومًا بعد يوم، فاتجه فكر إلى الأب "يسطس البراموسى"، فطلبه من قداسة البابا شنودة الثالث لمعاونته فى عمل الأسقفية، فخدم فى حقل الشباب لمدة سنتين، ثم رشحه ليصير أسقفًا عام ، ورسمّ باسم "الأنبا رافائيل" الأسقف العام ليخدم بأسقفية الشباب وحى كنائس وسط القاهرة، وأصبح نيافة الأنبا رافائيل بعد ذلك سكرتيرًا للمجمع المقدس.

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